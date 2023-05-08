Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarına atanacak 45 bin öğretmen için atama tercih sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında, atanan öğretmenler belirlendi.

Atama tercihleri 2-6 Mayıs'ta tamamlanan öğretmen adaylarının, tercih sonuçları açıklandı.

45 bin öğretmen atama sonuçları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı "45 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında duyuruldu. Atama sonuçları saat 12.00 itibarıyla görüntülenebiyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

45 bin öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açıldı. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.

Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

ATAMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.