Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarına ilişkin, “İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta hatta daha ileri gidiyorum, enflasyona da kurban etmeyiz.” dedi.

İstanbul Saraçhane Meydanı’nda “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı”nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredi borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayat pahalılığı başta olmak üzere elbette insanlarımızı sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Ama şundan emin olunuz ki omuzlarımıza binen hiçbir yük kalıcı değildir. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK’yla ilgili, onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Yahu faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız” dedi.

“GENÇLERİMİZİ FAİZE VE ENFLASYONA KURBAN ETMEYECEĞİZ”

Gençleri faize ve enflasyona kurban etmeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz çalışmamızı yapıyoruz ve kabine toplantımızdan sonra da gerekli açıklamayı yapacağım. Milletimizin sıkıntılarını da ülkemizin imkanlarını da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal, biz. Ya göreve geldiğimiz zaman öğrencilerin aldığı burs neydi? 45 liracıktı Bay Kemal. Harç harç. Bu harcı kaldıran kimdi? Biz kaldırdık. Şu anda harç diye bir şey kaldı mı? Yok. Bir süre önce ekonomide önceliğimizi milletimizin işine, aşına vererek kritik bir tercihte bulunduk. Hamdolsun bugün 31 milyona yaklaşan istihdamımızla, harıl harıl çalışan sanayimizle, yıllık 250 milyar dolara yaklaşan ihracatımızla kesintisiz büyüyen bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar duruldukça, enflasyonu kontrol altına aldıkça bu tablonun güzelliği daha da iyi anlaşılacaktır.” dedi.