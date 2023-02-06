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  • Depremin vurduğu 4 ilde okullar 2 hafta; 6 ilde 1 hafta tatil edildi

Depremin vurduğu 4 ilde okullar 2 hafta; 6 ilde 1 hafta tatil edildi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem sonrası Malatya'daki Valilik kriz merkezinde açıklamalarda bulundu.

06 Şubat 2023 | 14:40
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Depremin vurduğu 4 ilde okullar 2 hafta; 6 ilde 1 hafta tatil edildi

10 ilde ikinci dönemde eğitim öğretimin nasıl devam edeceğine ilişkin bölgedeki tüm il müdürleri ve valilerle sabah itibarıyla irtibat kurduğunu aktaran Bakan Özer, şunları söyledi: 

"Bu bağlamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime iki hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de  bir hafta eğitim, öğretime ara vereceğiz. 

Gelişme durumuna göre, süreç içerisinde tekrar değerlendirip, uzat uzatmayacağınızı da tekrar karar vereceğiz. Kısaca Milli Eğitim Bakanlığı'nda okullarımızla ilgili şu an için anormal bir durum yok. 

Bakanlık olarak hızlı bir şekilde okullarımızı tekrar eğitim öğretimine hazırlamak için tüm ekibimiz sahada. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada. Hem bütçe hem insan olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu büyük bir acı, birlik, beraberlik zamanı. İnşallah hızlı bir şekilde devletimizin ve hükümetimizin tüm kaynaklarını kullanarak bu yaraları saracağız.

 Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

 

 

 

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