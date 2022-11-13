Sürdürülebilir bir dünya için çalışan kurumlar, dikkat çeken çalışmalarıyla öne çıkıyor. Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek adına toplumda farkındalık oluşturacak dersleri öğrencilerle buluşturduklarını söylüyor.

30 Ekim – 12 Kasım 2022 tarihli sayıdan

Dünya ‘sürdürülebilirlik’ kelimesiyle Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987’de yayınladığı raporla tanıştı. “Ortak Geleceğimiz” adlı Brundtland Raporu’nda sürdürülebilirlik kavramı, “İnsanlık; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmaksızın, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir” şeklinde tanımlanıyor.

BÜTÜNSEL YAKLAŞIM

Günümüzde ise sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, ekonomik ve toplumsal boyutları da bir arada barındıran bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmeli.

Eğitim müfredatlarını 2021-2022 eğitim öğretim yılında, bu çerçevede yenilediklerini belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek adına toplumda farkındalık oluşturacak ders içeriklerini öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ilke edinerek Uğur’da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı’nı başlattıklarını ifade eden Çiçek, “Sorumlu üretim ve tüketimi merkeze alarak bu amacın ilişkili olduğu yeşil ekonomi bileşenlerinin eğitim müfredatına entegrasyonunu sağladık” diyor.

“DÜNYA İÇİN BÜYÜK ADIMLAR”

Nil Çiçek, dört tema etrafında şekillendirdikleri ders içeriklerini ve ders dışı eylem planlarını şöyle anlatıyor: “Tarım ve gıda temamız ile üretim ve tüketim süreçlerindeki gıda kayıplarına odaklanırken, enerji temamızla sektörlere göre karbon emisyonunun konut düzeyindeki payını azaltacak çalışmalar yapıyoruz.

Su temamız kapsamında, su kaynaklarının yerinde ve verimli kullanımına odaklanıyoruz. Dördüncü temamız geri dönüşüm kapsamında ise atık üretimini azaltmaya, yeniden kullanmaya, geri kazanmaya odaklanarak döngüsel ekonomiyi vurguluyoruz.

Bu somut göstergeler döngüsel ekonomiye kazandırdıklarının yanı sıra doğadaki tahribatla da ifade edildiğinde bize çarpıcı bir resim çiziyor. Türkiye’nin 55 ilindeki 116 okulumuzdan öğrencilerimize, öğrencilerimizden de ailelerine ulaşan etkinin dünya için büyük adımlara dönüştüğünü görmek en büyük gururumuz.”

BİR YILDA NELER YAPILDI?