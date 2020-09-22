Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yerine kullanılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde bugün yoğunluk yaşandı. Öğretmen ve öğrencilerin zaman zaman giremediği sistem “çok kalabalık” uyarısı verdi. Peki, EBA neden açılmadı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

EBA NEDEN AÇILMIYOR? *

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi: