Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yerine kullanılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde bugün yoğunluk yaşandı. Öğretmen ve öğrencilerin zaman zaman giremediği sistem “çok kalabalık” uyarısı verdi. Peki, EBA neden açılmadı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
EBA NEDEN AÇILMIYOR? *
Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi:
- Bu bizim için aslında olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu. Bununla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyorlar.
- Dünyanın en büyük sitelerinde duraksamalar oluyor. Şu anda arkadaşlar çalışmanın içerisindeler.
- Bu altyapı giderek güçlenecek, her türlü tedbiri alıyoruz.
- Bu anlamda EBA Destek Merkezlerinin bugün itibarıyla 8668 oldu.
- Akşama kadar 9000 olur. Buralarda da rahat bir erişim imkanı olacak.”
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