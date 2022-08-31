Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 74 akademisyen istihdam edecek. Kadrolara başvurular, üniversitenin internet adresinden 14 Eylül’e kadar yapılabilecek.

Mühendislik Fakültesine 4, Mimarlık Fakültesine ise 1 profesör atanacak.

Tıp Fakültesinde 13, Mühendislik Fakültesinde 7, Fen Fakültesinde 4, Orman ve Eczacılık fakültelerinde 3’er, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Of Teknoloji, Sağlık Bilimleri ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde de 1’er doçent görevlendirilecek.

Edebiyat Fakültesine 7, Sağlık Bilimleri Fakültesine 5, Fen, Mühendislik ve Tıp fakültelerine 4’er, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesine 3, Diş Hekimliği Fakültesine 2, İktisadi ve İdari Bilimler, Mimarlık, Of Teknoloji, Orman ile Yabancı Diller fakültelerine ise 1’er doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 14 Eylül’e kadar online.ktu.edu.tr internet adresinden yapılabilecek.