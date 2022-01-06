ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 22-29 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS-2021/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/8Rme21vwRR pic.twitter.com/VdPhg2ajvg
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) January 6, 2022
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