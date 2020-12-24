KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları nasıl öğrenilir? sorularının yanıtları sınava girenler tarafından araştırılıyor. Lise mezunu adaylar için gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının bugün erişime açılması bekleniyor…

Kamu kurumlarında devlet memuru olmak isteyen lise mezunları 22 Kasım tarihinde KPSS ortaöğretim sınavına girdi. Lise mezunu adayların katılım sağladığı ortaöğretim sınavından kaç puan aldığını merak eden adaylar için beklenen gün geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? *

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2020 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sınav sonuçları 24 Aralık’ta erişime açılacak. Sonuçların hangi saatte açıklanacağı ile ilgili bir bilgi verilmedi.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? *

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler. KPSS sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? *

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Adayların ASP’leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacak. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacak. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? *

Tercihlerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI *

2020 KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;

“22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.” açıklamasında bulundu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARININ %10’U İÇİN TIKLAYIN