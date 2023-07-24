Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını, http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıkladı.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları ilan edildi.



LİSE TERCİH SONUÇLARINIZI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla boş kontenjanların da ilan edilmesi bekleniyor.



24-28 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olarak belirlendi.



Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak.



Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılabilecek.



Sonuçlar 7 Ağustos'ta açıklanacak.

KAÇ KONTENJAN AYRILMIŞTI?

Türkiye genelinde bu yıl 2 bin 492 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak.



Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek.



Anadolu liselerine 71 bin 22, fen liselerine 40 bin 470, sosyal bilimler liselerine 10 bin 740, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 356, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 41 bin 826 kontenjan ayrıldı.