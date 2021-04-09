2011 yılında Ümit Kalko tarafından kurulan ve 2018 yılında Sancak Group bünyesine geçen Mektebim Koleji, sektörden çekilme kararı aldı. Kolejin kampüsleri farklı gruplar tarafından satın alınıyor.

Özlem Bay Yılmaz / obay@ekonomist.com.tr

Eğitim sektörü pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. 2020’de zor bir yıl geçiren sektörde online eğitim anlamında dönüşümün yaşanıyor.

Öte yandan 12 bin özel okulun faaliyet gösterdiği sektörde satın alma ve kapanmalarda da hareketlilik söz konusu. Hatırlanacağı gibi geçen yıl ekonomik olarak zor günler geçiren ve maaş alamayan öğretmenlerin eylemleriyle gündeme gelen Doğa Koleji, İTÜ Vakfı’na devredilmişti.

Son olarak temelleri 2011 yılında Ümit Kalko tarafından atılan ve 2018 yılında Sancak Group bünyesine geçen Mektebim Koleji sektörden çekilme kararı aldı. Bunun ardından kolejin kampüsleri farklı eğitim kurumları tarafından satın alınıyor. Uğur Okulları, Mektebim’in İstanbul, İzmir, Ankara, Trabzon ve Yalova’daki 5 kampüsünü satın almış durumda.

38 kampüsü var

150 öğrenciyle İstanbul’da kurulan Mektebim Koleji’nin bugün 14 ilde 38 kampüsü vardı. Kurum; öncesi, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi, fen lisesi, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyordu.

Geçen yıl 970 özel okul kapandı

Özel eğitim sektöründe küçülme sürüyor. 2016 yılında 2 bin 900 özel okulun faaliyet gösterdiği sektörde 2019 yılında özel okul sayısı yaklaşık 12 bin 500’e çıkmıştı. Geçen yıl ise 970 özel okul kapandı. Bu yıl ise kapanan okul sayısının geçen yılın üzerinde olması bekleniyor.