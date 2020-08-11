Okullar ne zaman açılacak? Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? soruları devam eden koronavirüs sürecinde en çok merak edilenler arasında. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında özel okulların 17 Ağustos’ta online olarak başlayıp 21 Eylül’de normal eğitime geçilebileceğini; devlet okullarının da 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile açılıp 21 Eylül’de normal eğitime geçilebileceği iddiasını yazmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılışıyla ilgili açıklama yaptı.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NİHAİ AŞAMADA

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

AÇIKLAMAYA AZ KALDI

Bakanlığın, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamada “2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Bu arada kararın yarın yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı’nda ele alınacağı belirtildi.