ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de yapılacak.
ÖSYM, 2022-KPSS ile ilgili yeni sınav takvimini açıkladı. 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu 24-25 Eylül’de yapılacak.
Yazılım ve Teknoloji Geliştirme Şirketi OBASE’in paylarının halka arzına ilişkin izahname 21 Temmuz 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak, 22 Temmuz 2022 tarihinde KAP’ta yayımlandı.Daha fazla oku
Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay, "Halka arzda yüzde 25 büyüme hedefliyoruz. 80 milyon olan sermayemizi...Daha fazla oku
Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ilaç üreticisi Global Blood Therapeutics'i 5,4 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı Wall Street Jpurnal'da...
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD'ye, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin sebep olduğu, Çin ordusunun Ada çevresinde başlattığı...
Tayvan'da Savunma Bakanlığına bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisinin otel odasında ölü bulunduğu bildirildi. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Chung-Shan Ulusal...
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunu "Baa3" olarak teyit ederken, "durağan" olan not görünümünü "negatif" olarak revize etti....
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