Eğitimde iki asırlık tecrübeye sahip Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) yeni müdürü Dr. Akın Metli oldu.

Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve Tarsus Amerikan Koleji ile kardeş okul olan SAC’nin Okul Müdürlüğü görevine 2021-22 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla Dr. Akın Metli atandı.

Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulu’nda (BELS) dokuz yıl BELS Lise Müdürü olarak görev yapan Dr. Akın Metli, 2021-22 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla, iki asra uzanan köklü bir tarih ve tecrübeye sahip Sağlık ve Eğitim Vakfı’na katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dr. Akın Metli, şunları söyledi:

“Okul müdürlüğü görevini üstlendiğim SEV Amerikan Koleji de bu köklü eğitim geleneğinin ışığında İstanbul Çekmeköy’deki kampüsünde araştıran, sorgulayan, sorumluluk sahibi, duyarlı, girişimci, hedefleri olan öğrencilerini geleceğe miras olarak yetiştiriyor. Toplumsal değişimin sürekli yaşandığı dünyamızda, gelenek ve geleceğin başarıyla harmanlandığı bu köklü eğitim kurumuna dâhil olduğum için gurur ve mutluluk duyuyorum.”

ÖDÜLLÜ EĞİTİMCİ

2021-22 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla SAC Okul Müdürlüğü görevine atanan Dr. Akın Metli, CIS Okul Değerlendiricisi, IBDP Çalıştay Lideri ve IB Okul Değerlendiricisi unvanlarına sahip.

Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği programında lisans derecesini almasının ardından, aynı fakültede yüksek lisans eğitimini tamamladı. Eğitim Programları ve Öğretim Programında doktora derecesi bulunuyor.

Uluslararası müfredat sağlayan Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulu’nda (BELS) İngilizce öğretmenliği, Zümre Başkanlığı, Uluslararası Program Koordinatörlüğü ve Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu, dokuz yıl BELS Lise Müdürü olarak görev yaptı. Akademik dergilerde pek çok uluslararası yayını, konferans sunumları olan Dr. Metli, aynı zamanda IB ve farklı konularda eğitim alanında ödüllerin de sahibi.

Dr. Metli’nin ayrıca aralarında, CIS, IGCSE, PGCE, CELTA, IBDP olmak üzere (İngilizce öğretmenliği, koordinatörlüğü, program liderliği, TOK vb.) çeşitli konularda Cambridge Üniversitesi ve Iowa Devlet Üniversitesi gibi kurumlardan sertifikaları ve uzmanlığı bulunuyor.