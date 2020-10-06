Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlanacağını açıklayan Selçuk, öğrencilerin haftanın iki günü okulda olacağını kaydetti. Selçuk, “İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak.” dedi.

Bakan Selçuk’un açıklamalarından başlıklar şöyle:

Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar.

12 Ekim’de başlayacak, istemeyenler gitmeyecek *

12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak.

öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Sınıf mevcudu azaltılacak, ders süresi kısaltılacak.

500 bin tablet dağıtılacak *

İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek.

Ö ğrencilere 500 bin tablet ulaştırılacak. Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak

Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak Bilgisayar ve internet konusunda 12 bin 111 eba destek noktası oluşturduk. Bilgisayar ve internet konusunda sorun yaşayan öğrencilerimiz, buradan ebaya bağlanabilecekler.

Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanacak *