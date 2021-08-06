Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Resmi Gazete’deki kararda görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Prof. Dr. Ziya Selçuk’tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Prof. Dr. Mahmut Özer’in atandığı belirtildi.

Ziya Selçuk ise bugün sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajında, görevinin bugün itibarıyla nihayetlendiğini aktaran Selçuk, “Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı görevine atanan Mahmut Özer ve yeni bakan yardımcılarına da görevlerinde başarılar diledi.

Millî Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Milletimize, eğitim ailemize, birlikte görev yaptığım Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 6, 2021

ZİYA SELÇUK’TAN ÖĞRENCİLERE MESAJ

Selçuk, öğrencilere veda mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Selçuk mesajında, bugün itibarıyla hem öğrencilerin öğretmeni hem de sınıflar ve okullardaki öğretmenlerin meslektaşı olduğunu belirtti. Selçuk’un mesajı şöyle:

Evlatlarım,

Ben bir öğretmenim. Öğretmen yeri gelir, ailenizden biri olur. Yeri gelir, arkadaşınız, sırdaşınız, yol arkadaşınız olur. Yeri gelir, rehber olur; yeri gelir, bakan olur. Gün gelir bu sıfatlar silinir, geriye yine “öğretmen” kalır.

Ben bugün öğretmenim. Hem sizin öğretmeniniz hem de sınıflarınızda, okullarınızda sizin geleceğiniz için çalışan bir milyon öğretmeninizin meslektaşıyım. Ne mutlu ki hayatım, okul koridorlarında sizin sesinizle geçti ve ömrüm oldukça yine bu sesi duyacağım. Bu yüzden bu, bir veda değil; bir “hoş geldin” mektubu benim için. Yanınıza yeniden hoş geldim.

İsterim ki ülkemize, güzel ahlaka, güzel Türkçemize, o heybetli ve derin kültürümüze tutunarak dünyanın bütün güzellik ve iyiliklerine uzanın, bilim ve bilgiyi derin bir nefes gibi içinize çekin. Bunu yaparken en büyük desteği yine kendinizden alacaksınız. Birbirinize yaslanın ve birbirinize olan saygı, sevgi ve anlayışınızla bu memleketi, bir ülke ödevi bilinciyle omuzlayın.

Öğretmenleriniz… Çok kıymetliler. Onların değerinin ölçülemeyeceğini ileride muhakkak fark edeceksiniz ancak öğretmenlerinizle ilişkilerinizi bugünden böyle kurun ve hep yanlarında olun. Benim için her biriniz kendi öğretmeninin gözlerinin ta içine bakıp şunu söylerse minnettar olurum: “Öğretmenim iyi ki varsın.”

İnanıyorum ki öğretmenleriniz sayesinde eğitim yolculuğunuzda tüm yollarınız açılacak ve siz bu yolun içinde geleceğe güvenli adımlarla yürüyeceksiniz. Yolunuza ışık tutacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

Müsaadenizle, bana her daim hizamı gösteren güzel gözlerinizden öpüyor; kendileriyle tanıştığımdan beri yardım, anlayış ve desteklerini esirgemeyen ailelerinize sevgilerimi sunuyorum. Dua, niyet ve gülümsemesiyle bana destek olan herkesi kalbimle selamlıyorum.

Daima sevgiyle…

Ziya Öğretmen