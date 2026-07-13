Tarım ve Orman Bakanlığı gıda listesini güncelledi: İki çay markasında boya tespit edildi

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu uyarınca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yayımlanan liste, 10 Temmuz 2026 tarihinde güncellendi. Yapılan resmi incelemeler sonucunda, doğrudan insan sağlığını riske atabilecek uygunsuzluklar kamuoyuyla paylaşıldı.

İstanbul merkezli firmaya ait ürünlerde uygunsuzluk

Denetim raporlarına göre, gıda güvenliğini ihlal eden ürünlerin İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde üretim yapan İsar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olduğu açıklandı. Firmanın piyasaya sürdüğü şu iki siyah çay markasında mevzuata aykırı boya maddesi saptandı:

Nurçay Filiz

Nurçay Altın Başak

Bakanlıktan kararlılık mesajı: Denetimler sürecek



Tarım ve Orman Bakanlığı, toplum sağlığının korunması adına gıda denetimlerinin taviz verilmeden, aralıksız bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, mevzuata ve insan sağlığına aykırı üretim yaptığı belirlenen işletmeler hakkında gerekli tüm yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı ifade edildi.