Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 gündür devam eden Muğla Milas yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli bugün yangınlarla ilgili tabloları paylaşmıştı.

Orman yangıları ile mücadelemiz 14 gündür #OrmanınKahramanları’nın özverili çalışmaları ile devam ediyor.

53 ilimizde çıkan 275 orman yangınının 272’sini kontrol altına aldık. Muğla’da devam eden 3 yangını da kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. pic.twitter.com/E1bKH4Gjxu

— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 10, 2021