– Siyah, haki ve sarı renklerinden oluşuyor

My Ami Buggy Concept, siyah, haki ve sarı olmak üzere üç renkten oluşuyor. My Ami Buggy Concept’in, koltuklar, şarj kablosu, kapı bölmeleri, bagaj alanı ve bazı aksesuarlar olmak üzere birçok önemli noktası sitrik sarı ile vurgulanıyor. Sürücü tarafında “Pilot” ve yolcu tarafında “Copilot” ibaresi yer alırken, motorsporlarından hareketle sürücü koltuğunun 01 ve yolcu koltuğunun 02 ile numaralandırılması dikkati çekiyor.

Sürücü tarafında yan ayna üzerindeki “+” simgesi elektromotor ile bataryaya ve ayrıca elektrikli araçlar için ayrılan park yerlerine atıfta bulunuyor.