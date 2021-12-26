Citroen’den yapılan açıklamaya göre, Citroen mühendisleri, elektrikli ve kullanımı kolay araç arayanlar için özgün Ami Buggy konseptini ortaya çıkardı. Konsept, sahil kenarı veya doğada hayatı kolaylaştıran pratik bir eğlence aracı olması için tasarlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen My Ami Buggy Tasarımcısı Samuel Pericles, “My Ami Buggy, otomobil olmayan Ami projesine uygun bir konsept. Gündelik hayatı kolaylaştıran havalı bir ürün olmasını sağladık. Eğlence ile işlevselliği, ergonomi ve estetik unsurları çok iyi şekilde harmanladık. Örneğin akıllı telefon tutucu için birçok ölümsüz tasarıma hayat veren tasarımcılardan ilham aldık. My Ami Buggy Concept’in, ikonik ve çağdaş endüstriyel nesnelerin ruhuna uygun olarak işlevsel ve basit olması gerekiyordu, bunu da başardık.” ifadelerini kullandı.
– Siyah, haki ve sarı renklerinden oluşuyor
My Ami Buggy Concept, siyah, haki ve sarı olmak üzere üç renkten oluşuyor. My Ami Buggy Concept’in, koltuklar, şarj kablosu, kapı bölmeleri, bagaj alanı ve bazı aksesuarlar olmak üzere birçok önemli noktası sitrik sarı ile vurgulanıyor. Sürücü tarafında “Pilot” ve yolcu tarafında “Copilot” ibaresi yer alırken, motorsporlarından hareketle sürücü koltuğunun 01 ve yolcu koltuğunun 02 ile numaralandırılması dikkati çekiyor.
Sürücü tarafında yan ayna üzerindeki “+” simgesi elektromotor ile bataryaya ve ayrıca elektrikli araçlar için ayrılan park yerlerine atıfta bulunuyor.
My Ami Buggy Concept’in iç mekanı, koltuklar, eşya saklama alanı ve bagaj alanı olmak üzere üç bölümde tasarlandı. Standart Ami’nin koltuk minderlerinde 35 mm olarak kullanılan dolgu köpüğü, My Ami Buggy Concept’te yerini 70 mm’lik dolgu köpüğüyle Advanced Comfort koltuk minderlerine bırakıyor. Hafızalı köpük teknolojisi koltukların hafif ve yumuşak olmasını sağlıyor. Minderler koltuktan kolaylıkla sökülebiliyor, değiştirilebiliyor ve yıkanabiliyor.
Ami’nin ön konsolundaki saklama kutuları, My Ami Buggy Concept için yeniden tasarlandı. Kutuların üzerindeki mat altın metal depolama rafı nesnelerin hareket etmesini önlüyor. Aracın iç mekanıyla uyumlu özel bir bagaj tasarlandı. Bel çantası, direksiyon simidinin ortasındaki mıknatısa sabitleniyor ve halkasıyla kemere de takılabiliyor. Ayrıca ön konsolun altında kapaklı bir denizci çantası da bulunuyor ve düşmemesi için bir boru ile alttan sabitleniyor.
Citroen’den paylaşılan bilgiler şöyle: AMI 45 km/s maksimum hıza sahip. Vites kolu veya debriyaj yok. Sürüş modu seçicisinde; sırasıyla sürüş, aracı boşa almak ve geri için D, N ve R olmak üzere sadece 3 düğme bulunuyor. Citroen AMI’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak gerekiyor. 3 saat içinde %100 şarj olabiiyor. Menzili 75 km.
CITROEN AMİ TÜRKİYE’YE GELİYOR
Citroen’den bir süre önce yapılan açıklamada 16 yaşından itibaren kullanılabilen Citroen Ami’nin Türkiye yolunda olduğu belirtilmişti. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, yüzde 100 elektrikli mobilite çözümü Ami – 100% electric’i 2022 yılının ilkbahar aylarından itibaren perakende satışına başlayacaklarını belirtmişti. Alkım şunları söylemişti:
“Ami’yi müşterimize online bir yolculuk ile sunmaya hazırlanıyoruz. Online bir satın alma yolculuğu hazırlıyoruz. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle bir tıkla Ami’nin satın alma yolculuğunu tamamlayacağız. Üstelik bu online satın alma yolculuğunda Citroen Ami satın alacak her müşterimize de aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi ayrıcalıklı bir hizmet sunacağız.’
Citroën Ami’nin en önemli özelliklerinden bir tanesi 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes için uygun bir çözüm olarak öne çıkması. Ami, evden işe günlük gidiş gelişler için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor. Vites kolu veya debriyaj olmadığından Ami kolay ve pratik bir kullanım sunuyor.’
İLK ETAPTA KURUMSAL MÜŞTERİLERE SATIŞ
Yepyeni modelin Türkiye satış stratejisi hakkında da bilgiler paylaşan Selen Alkım, ‘Türkiye’de satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli ilk mobilite ikonumuz olan Ami’nin, 2021 yılında önce kurumsal firmalara satışı başladı. Bu dönemde 150 adetlik bir satışı şimdiden gerçekleştirdik. İlk etapta özellikle yenilikçi araç paylaşım sistemleriyle de ortaklık görüşmelerimiz oldu. Son tüketiciye yani bireysel müşterilerimize direkt perakende olarak satışımız ise 2022 yılının ilkbahar aylarında başlayacak’ bilgisini vermişti.
Citroen’den paylaşılan bilgiler şöyle: AMI 45 km/s maksimum hıza sahip. Vites kolu veya debriyaj yok. Sürüş modu seçicisinde; sırasıyla sürüş, aracı boşa almak ve geri için D, N ve R olmak üzere sadece 3 düğme bulunuyor. Citroen AMI’yi şarj etmek için yolcu kapısının içinde bulunan entegre kabloyu, standart bir prize (220 V), tıpkı bir akıllı telefon veya dizüstü bilgisayar gibi takmak gerekiyor. 3 saat içinde %100 şarj olabiiyor. Menzili 75 km.
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