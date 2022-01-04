Bursa’da temelleri atılan Waffle Art, bugün 42 şubesiyle Türkiye genelinde hizmet veriyor. 2022 yılında yurtiçinde dört yeni franchise şube açmayı planlayan marka, Amerika’ya açılmaya hazırlanıyor.

KOBİ Girişim Aralık 2021 tarihli sayıdan

Waffle Art’ın yolculuğu 2001 yılında Bursa Çekirge’de başladı. 18 metrekarelik bir garaj dükkanda temelleri atılan Waffle Art, şu an 42 şubesiyle Türkiye genelinde faaliyet gösteriyor.

Tüketici trendleri doğrultusunda ürün gamını geliştiren Waffle Art, 2008 yılında detoks vitamin bar, milkshake, kahve, çay ve fondü gibi yeni ürünlerle menüsünü zenginleştirdi. 2009 yılında Türkiye ve dünyada bir ilki tuzlu waffle grubunun satışlarına başlandı.

Marka, 2012 yılında salatalar, soğuk sandviç ve makarna seçenekleriyle menüsünü zenginleştirdi. Franchise sistemiyle büyüyen şirket, 2022 yılında dört yeni franchise şube açarak mağaza sayısını 46’ya çıkartmayı hedefliyor.

Franchise almak isteyen girişimcilerden beklentilerini sıralayan Waffle Art Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Can Ersoy sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Girişimci ve başarma ruhuna sahip olması, işletmenin başında durması, markamızı doğru şekilde temsil etmesi, dükkanlarımızda kalite, hijyen ve müşteri memnuniyetine önem vermesi ve gerekli finansal kaynaklara sahip olması.”

YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan’da iki franchise şubesi olan şirket, yakın bir süreçte Katar’da yeni şubesini açacak. Can Ersoy, 2022’nin ilk yurtdışı şubesinin Amerika’da olabileceğini belirtiyor.

Markanın hedefi Avrupa ve Ortadoğuda marka olan ülke ve şehirlerde yayılmak. Yurtdışında ilk olarak merkez ofis açıp daha sonrasında bir depolama alanı yapılması planlanıyor. Ersoy, istenilen şube sayısına ulaşıldığında yurtdışı operasyonu için üretim tesisi kurabileceklerini belirtiyor.

Şu an Türkiye’de sektöründe şube sayısı ve üretim hacmiyle lider durumda olduklarını söyleyen Waffle Art Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Can Ersoy, ilk başlarda üç kişi ile başlayan serüvenin merkez ofis, üretim ve şubelerde çalışanlarla birlikte 250 kişiye ulaştığını belirtiyor.

TUZLU WAFFLE ÜRETTİ

Markanın waffle sektöründe yaptığı farklılıklardan birisi de tuzlu waffle. Bunu Türkiye’de ilk yapan firma olduklarını söyleyen Ersoy, “Waffle hamurunu toz halde yapan iki Amerikan firmasından sonra yapan üçüncü firmayız.

Bizim için demirbaş niteliği taşıyan waffle’ın olmazsa olmazlarını kendimiz üretip şubelerimize tedarikini sağlıyoruz. Waffle hamuru, Waffle çikolatası, süsleme-şekerleme grubu ve gelato firmamız tarafından üretiliyor” diyor.