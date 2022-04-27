Son zamanlarda hasarlı araçlara ‘hasarsız’ raporu veren sahte ekspertizlerde artış yaşandığını belirten As Oto Kurucusu ve ekspertiz uzmanı Sadrettin Köseoğlu, 2’inci el araç alacak olanları mutlaka rapor aldıkları ekpertizde TSE Belgesi aramaları gerektiği konusunda uyarıyor. Köseoğlu, “Rapora göre temiz olduğunu düşündüğünüz aracınızın birçok parçasının değiştiğini sonradan fark edebilirsiniz” diyor.

Sıfır araç fiyatlarındaki artışın ardından ikinci el araçlara talep artıyor. Bu gelişme ise bazı sorunları beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de sahte ekspertiz raporu sorunu… Bazı satıcıların sahte ekspertiz raporlarıyla hasarlı araçlarını ‘kusursuz’ olarak gösterip satmaya başladığını söyleyen As Oto Kurucusu ve eksperti uzmanı Sadrettin Köseoğlu, “Son zamanlarda artan sahte ekspertiz raporları çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına sebep oldu. Bize gelen bir aracın da sahte ekspertiz raporuyla hasarsız ve kusursuz gösterildiğini fark ettik. Fakat aracın tavanı komple değişmişti” diyor.

YAZ HAREKETLİLİĞİNE DİKKAT

Ekspertiz raporu alınacak yerin TSE belgesi var mı, kurumsal bir yapı mı buna dikkat etmek gerektiğini belirten Köseoğlu, “TSE belgesini devlet veriyor. Eğer TSE belgesi yoksa orada muhatap bulamazsınız. Ekspertiz raporlarının ön yüzünde TSE belgesinin numarası yazıyor. Bunu sorgulatırsınız, eğer onayı varsa görürsünüz. Bununla ilgili çok fazla mağdur insan var. Ekspertiz yaptırıyor, sahte belge veriyorlar, ondan sonra bu insanlar problem yaşıyor. Bunun önüne geçmenin tek yolu kurumsal yerlerden rapor aldırmak. Onun dışındaki bir yerde yaptırırsanız muhatap bulamazsınız” diye anlatıyor.

Şu anda 2’inci el pazarının hızlı olduğundan da bahseden Köseoğlu, “Yazın zaten 2’inci el pazarı hızlı oluyor. Önümüz bayram, onun da verdiği bir yoğunluk var. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Mesela bizim elimizde bir araba var. Bu arabayı ‘temiz’ diye satmışlar. Dışına baktığınızda parlıyor araba ama baktığınız zaman arabada değişen bölümler var”diyor.