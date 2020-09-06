Doğtaş Kelebek Grubu, temmuz ayında Biga’da bulunan tesisi için Güvenli Üretim Merkezi sertifikası aldı. Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, “Biga fabrikasında uygulanan tüm önlemler Düzce fabrikamızda aynı şekilde uygulansa da, bir sonraki adımda Düzce fabrikamız için de bu sertifikayı almayı planlıyoruz” diyor. Ayrıca grup 2020 yılında yüzde 60 büyüme hedefliyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

Doğtaş Kelebek Grubu, bünyesinde Doğtaş ve Kelebek markalarının yanı sıra Lova Yatak, kelebek Mutfak-Banyo ve Ruum Store markalarını barındıran beş farklı markanın bir arada bulunduğu bir mobilya grubu. Doğtaş, 1972 yılında Çanakkale’nin Biga ilçesinde kuruldu. Bugün yurtiçi ve yurtdışında yer alan 200’ün üzerindeki konsept mağazasıyla, mobilya sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Türkiye genelinde Düzce ve Biga’da iki üretim tesisi bulunan şirket, temmuz ayında Biga’da bulunan tesisi için Güvenli Üretim Merkezi sertifikasını aldı.

Böylece, pandeminin ilk günleri itibariyle aldıkları üretim tesisi ve mağaza içi güvenlik önlemlerini de tescilleme şansları olduğunu söyleyen Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan, “Biga fabrikasında uygulanan tüm önlemler Düzce fabrikamızda aynı şekilde uygulansa da, bir sonraki adımda Düzce fabrikamız için de bu sertifikayı almayı planlıyoruz” diyor.

Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu 2019 yılını 610 milyon TL ciro ile kapattı. Grup, 2020 yılı için hedef büyüttü. Pandemi sonrası başlatılan yeni mağazacılık uygulamaları ve Kelebek markasının e-ticaret sitesinin de açılmasıyla, yüzde 40 olan büyüme hedef oranlarını yüzde 60’a çektiklerini söyleyen Doğan, “Ciro hedefimizi 1 milyar TL olarak yukarıya revize ettik.

Bu süreçte aynı zamanda 600 kişilik ekstra bir istihdam da yaratmayı hedefliyoruz” diyor. Doğtaş Kelebek CEO’su İsmail Doğan’a Güvenli Üretim Merkezi sertifikası alma sürecini ve grubun hedeflerini sorduk.

Türkiye genelinde kaç üretim merkeziniz var? Bunlardan hangileri için Güvenli Üretim Merkezi sertifikası aldı.

Türkiye genelinde iki üretim tesisimiz bulunuyor. Markalarımızın tamamı bu tesislerde üretiliyor ve yurtiçi ve yurtdışındaki satış noktalarımıza aktarılıyor. Biri Düzce’de diğer ise Doğtaş markasının doğum yeri olan Biga’da. Temmuz ayında Biga’da bulunan tesisimiz için Güvenli Üretim Merkezi sertifikasını aldık. Böylece, pandeminin ilk günleri itibariyle aldığımız üretim tesisi ve mağaza içi güvenlik önlemlerini de tescilleme şansımız oldu.

Bu sertifikayı ne zaman aldınız? Diğer fabrikalarınız için de almayı planlıyor musunuz?

Normalleşme sürecinin hemen ilk günlerinde Güvenli Üretim Merkezi sertifikamız onaylandı. Her ne kadar Biga fabrikasında uygulanan tüm önlemler Düzce fabrikamızda aynı şekilde uygulansa da, bir sonraki adımda Düzce fabrikamız için de bu sertifikayı almayı planlıyoruz.

Bu sertifikayı almak için ne gibi koşulları sağlamak gerekiyor? Siz bu belgeyi alan bir şirket olarak nasıl bir fark yaratıyorsunuz?

Bu belgenin başvuru sürecini takiben, tesis, üretim proses alanları, pandemiye yönelik eğitimler, soyunma odaları, yemekhane, idari bina ofisleri, home-office uygulamaları, temizlik, sanitasyon ve sterilizasyon planları gibi birçok farklı konuda TSE denetçileri tarafından sıkı bir denetimden geçtik.

Bu belge bizim aslında kurum çalışanlarımız ve müşterilerimize verdiğimiz değer ve özenin bir göstergesi oldu bizim için. Bu alanda kurulduğumuz günden beri uyguladığımız ve pandemi sürecinde yeni geliştirdiğimiz tüm önlemleri devam ettireceğimizin de bir şekilde kanıtı oldu.

Fabrikalarınızda yıllık üretim kapasiteniz nedir? 2020 yılı için yeni yatırım planlıyor musunuz?

Yıllık 2.5 milyon metrekare panel mobilya, 200 bin adet koltuk kanepe, 100 bin adet yatak kapasitemiz var. 2020 yılı içerisinde ana yatırım konsantrasyonumuz yurtiçi ve yurtdışında mağaza açılışı üzerine olacak. Ancak yakın gelecekte şu anda proje aşamasında olan, yurtdışında yeni bir üretim tesisi planımız da bulunuyor.

Doğtaş olarak 2019 yılını ne kadarlık bir ciroyla kapattınız? 2020 yılı büyüme hedefiniz nedir?

Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu olarak 2019 yılını 610 milyon TL ciro ile kapattık. 2020 ciromuzu ise pandemi sonrası başlattığımı yeni mağazacılık uygulamaları ve Kelebek markasının e-ticaret sitesinin de açılmasıyla, yüzde 40 olan 2020 büyüme hedef oranlarını yüzde 60’a çekerek, ciro hedefimizi 1 milyar TL olarak yukarıya revize ettik. Bu süreçte aynı zamanda 600 kişilik ekstra bir istihdam da yaratmayı hedefliyoruz.

Pandemi sizi nasıl etkiledi? Bu süreçte üretime yönelik ne gibi önlemler aldınız?

Pandemi dönemi herkes gibi bizim de beklemediğimiz değişiklikleri beraberinde getirdi. Mart ve haziran ayları arasında sosyal mesafe kurallarını gözetmek amacıyla yüzde 60 kapasiteyle çalıştık.

Pandeminin ilk günü itibariyle üretim tesislerimizde, öncelikle çalışanlarımızın sağlığını korumak adına, hijyen önlemlerini maksimum seviyeye taşıdık. Bu dönemde yaptığımız diğer yenilikler ise mağazacılık uygulamaları alanında oldu.

İhracatın ciro içindeki payı nedir? 2020 yılında ne kadarlık büyüme hedefliyorsunuz?

Doğtaş markasıyla, Filistin, Türkmenistan, Karadağ ve Özbekistan mağazalarından sonra, geçtiğimiz ay Londra mağazasını açtık. Geçtiğimiz yıl kitlesel ve küresel marka hedefiyle yola çıkarak, Kelebek markamızın da mağaza sayılarını artırdık. İlk etapta 30 Ağustos’ta grup olarak açacağımız 70 yeni mağazayla birlikte hedefimiz ilerleyen yıllarda mağazaları daha da çoğaltmak ve global arenada satış ağımızı genişletmek.

Mobilya sektöründe taleplerde ne gibi değişiklikler oldu pandemi sürecinde? Bu süreçte üretimde yenilikler yaptınız mı?

Salgın dönemiyle birlikte tüketici alışkanlıklarında değişiklikler yaşanmaya başladı. Bu hızlıca adapte edilen yeni trendlerin başında ise hijyen ve sosyal mesafeli alışveriş kuralları geliyor. Doğtaş Kelebek olarak biz, salgın döneminde müşterilerimizin evlerinden çıkmadan güvenli alışveriş yapabilmelerine olanak sağlayan 3D mimari çizimlerle seçtikleri ürünlerin yaşam alanlarında nasıl konumlanacağını görme fırsatı veren hizmetler geliştirdik. Aynı zamanda Whatsapp üzerinden satın alma opsiyonu ve ücretsiz mimarlık hizmeti sunuyoruz.

AR-GE’ye ne kadarlık yatırım yapıyorsunuz? 2020 yılı için ayırdığınız bütçe nedir?

Üretim, ürün ve hizmet alanında AR-GE rekabette farklılaşmak açısından en çok önem verdiğimiz alanlardan biri. Bu dönemde de bu anlayışla yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Geçen yıla oranla bu yılın ilk yarısında AR-GE’ye yaptığımız yatırım yüzde 63 oranında arttı.

“FARKLI MARKALARLA BÜYÜYOR”

İLK ÜRETİCİLERDEN

Türkiye’nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin köklü markaları arasında yer alıyor. Bugün ürünlerini yurt içinde 160’ın üzerinde mobilya ve mutfak mağazasında ve 15 ülkede tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Kelebek Mutfak-Banyo, yurtiçinde 17 konsept mağazanın yanı sıra hem yurt içinde hem de yurtdışında pek çok farklı elit projede yer alan bir marka.

YENİ BİR MARKA

Yatak markamız Lova, tüketiciyi kusursuz uyku deneyimiyle tanıştırma mottosuyla yarattığımız bugün ağırlıklı olarak Doğtaş Kelebek mağazalarında satılan, yakın zamanda açtığı ve açmayı planladığı kurumsal mağazaları ile de müşterisiyle buluşan yeni bir marka.

İŞLEVSEL MOBİLYALAR ÜRETİYOR

Ruum Store ise kaliteli, modüler ve işlevsel mobilyaları ulaşılabilir fiyatlarla internet müşterisinin hizmetine sunan markamız; dar alanlara en tarz çözümler söylemiyle 2019’da internet müşterisiyle buluştu.