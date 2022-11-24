Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 için pasaport, ehliyet gibi değerli kağıtlar ve vergi, ceza ve harçlarda uygulanacak yeniden değerleme oranını belirledi. Buna göre yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 oldu. İşte yeniden değerleme oranı sonrasında pasaport, ehliyet ve vergi-harçlarda yeni fiyatlar…

Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 122,93 olarak belirledi. İlgili oran Resmi Gazete’de yer alan vergi usul kanunu tebliğinde yayımlandı. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyordu. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor. Bloomberg HT’de yer alan habere gelecek yıl vergi, harç ve cezalardaki asgari artışlar sonrası tarifeler şöyle olacak: Bazı trafik cezaları:

Ruhsatsız araç kullanma: 370 TL Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 436 TL Engelli otoparkını işgal: 874 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 952 TL Kış lastiği taktırmamak: 2 bin 534 TL Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 4 bin 64 TL Yeniden değerleme oranının belli olmasıyla pasaport harçları da şöyle sıralandı: 6 aya kadar: 689,74 TL 1 yıl: 1083,12 TL (452,30 TL) 2 yıl: 1646,11 TL 3 yıl: 2338,53 TL 3 yıldan fazla: 3295,70 TL Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 2 bin 732,40 TL’den 6 bin 91,33 TL’ye çıkacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 TL’den 825,73 TL’ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı sürücü belgesi harcı ise bin 116,90 TL’den 2 bin 489,90 TL’ye yükselecek. Motorlu taşıtlar vergisinde silindir hacmi 1300’ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 liradan 2 bin 927 liraya çıkacak. Emlak vergisine esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor.