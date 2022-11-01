BNP Paribas Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Turnuvaları Antalya’da başladı. 1-6 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek turnuvalara 23 ülkeden 32 milli takım katılıyor.

Uluslararası Tenis Federasyonu ile Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ikinci kez Türkiye’de organize edilen gençlerin dünya kupası olarak bilinen BNP Paribas Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Turnuvaları Antalya’da başladı. Megasaray sponsorluğunda 1-6 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek turnuvalara 23 ülkeden 32 milli takım katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle spor turizmini geliştirmeyi amaçlayan turnuva ile ilgili basın toplantısı Aspendos Antik Tiyatro’da gerçekleşti. Toplantı, sporculara ve kaptanlarına Aspendos’un tanıtılması ile başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Türkiye Tenis Federasyonu olarak biz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek için birçok strateji ve birçok uluslararası turnuva düzenliyoruz. Bu turnuvaları yaparken elbette ki paydaşlarımızın olması gerekiyor. Özellikle ITF’in destek ve iş birliğiyle bu güzel organizasyonları yaparak ülkemizin hem tanıtımına hem de spor turizminin önemine dikkati çekerek sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, spor yatırımları ile organizasyonlarıyla, yapmış olduğu turnuvalarla dünyanın ulaşılır ortak merkezi haline geldi. Türkiye’de tenisin yayılması için Şırnak’tan başlayıp Antalya’ya kadar gelen Türkiye’nin her noktasından bir yol çizdik. Bu yoldan devam ederek uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilecek çok yetenekli gençlerimiz var. Gençlerimiz ülkemizi gelecekte en iyi noktada temsil edeceklerinden endişem yok” dedi.

KEMAL ŞAHİN: “BİRÇOK TURNUVAYI DAHA ÜLKEMİZE KAZANDIRACAĞIZ”

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ise grup olarak tenise ve tenisin Türk turizmine olan katkısına yürekten inandıklarını belirterek, “ITF’in, tenisin marka şehri Antalya’yı bir kez daha tercih etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Turnuvalarda kıyasıya mücadele edecek 23 ülkeden 32 milli takımın maçlarını heyecanla izleyeceğiz. 1 – 6 Kasım tarihleri arasında oynanacak finallerde milli takımımızın kız ve erkek oyuncuları da mücadele verecek. Böylesine çok önemli bir turnuvada Megasaray Tenis Akademi’mizin burslu oyuncularından Duru Söke’nin de kız milli takımımız için yarışması bizi gururlandırıyor. 60 kortuyla Megasaray Tenis Akademi; ATP, Davis Cup, Junior Davis Cup, Junior Billie Jean Cup, ITF Wheelchair gibi dünya çapında ses getiren birçok turnuvaya ev sahipliği yaptı. Bu turnuvalarda bugüne kadar 5 kıtadan 10 binin üzerinde sporcu ağırlandı, 2 milyon doların üzerinde para ödülü dağıtıldı. Ana sponsoru olduğumuz Türkiye Tenis Federasyonu’nun organize ettiği, iş birliği yaptığımız turnuvanın startını tarihi bir atmosferden veriyoruz. Gençlerimizin tenis alanındaki yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak ve Türkiye’de tenisi yaymak için başkanımız Cengiz Durmuş’la birçok turnuvayı ülkemize kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Megasaray Tenis Akademi artık dünya tenis camiasında çok bilinen bir marka. 6’sı milli, 40 akademi oyuncumuz dünya arenalarında bayrağımızı temsil ediyor ve sürekli derecelerini artırıyor. Bunun en iyi örneklerinden biri Türkiye Şampiyonumuz Ada Kumru, bu yıl Avrupa 14 Yaş Kızlar sıralamasında 7 numaraya yükselerek bizleri gururlandırdı” dedi.

TÜRKİYE’NİN TANITILMASINA VE EKONOMİMİZE BÜYÜK KATKI

Kemal Şahin, grup olarak diğer sektörlerdeki ve turizmdeki başarılarını spor alanına da taşıyıp önemli bir farklılık ortaya koyduklarını vurguladı. “Böylece otellerimizi 12 ay açık tutarak ülkemiz için de çok önemli olan istihdama ve döviz gelirlerine muazzam katkı sağlıyoruz” diyen Şahin şöyle devam etti: “Ülkemizde, turizmde yakalanan başarılı ivmeyle bu yılsonunda 50 milyon turist, 44 milyar doları bulacağız. Bu rakamlara Megasaray Hotels grubunun da kayda değer katkısı olduğunu düşünüyoruz. Antalya Belek, Konyaaltı ve Kayseri Erciyes’teki otellerimiz yüksek dolulukla verimli çalışıyor. Dünya genelinde turizm sektörü, pandemi öncesi 2019 rakamlarının ancak yüzde 57’sine ulaşmış durumda. Biz Antalya’da ise yüzde 90’ı yakaladık. Bu kıyaslamaya bakınca Antalya’nın çok önemli bir turizm merkezi olarak öne çıktığını ve bu alanda potansiyelinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. 2023 yılının çok daha iyi geçeceğini ve 2019 rakamlarının da aşılacağını tahmin ediyoruz. Antalya’nın turizmdeki bu yüksek performansından dolayı Antalya Havalimanı’nın 3 kat büyütülmesini doğru buluyoruz. Kaliteli ve güler yüzlü hizmet vermeye, partnerlerimizle iş birliğine ve sinerji yaratmaya, Türkiye turizmine ve ekonomiye, istihdamı artırmaya, gençlere ve spora katkı sağlamaya tam gaz devam… Geleceğin dünya yıldızı olacak 23 ülkeden gelen gençleri tüm kalbimle selamlıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak da, “Antalya’da bu yıl 23 ülkeden 32 takımı ağırlıyoruz. Ancak aslında yüz milyonları ağırlıyoruz. Tenis bildiğiniz gibi dünyada en çok izleyicisi bulunan sporlardan biri. Bu sene bu organizasyonda hem sportif, hem de sosyo kültürel olarak kusursuz geçeceğinden şüphemiz yok” dedi.

ITF Gençler ve Senyörler Yöneticisi Matt Byford ise 2021’deki Finallerdi de Antalya’da düzenlediklerini hatırlatarak, “Umarım siz de önümüzdeki hafta için benim kadar heyecanlısınızdır ve çok güzel bir hafta yaşarız. ITF adına Uluslararası Tenis Federasyonu’nun çalışmalarını destekleyen Türkiye Tenis Federasyonu’na tüm bu çalışmaları destekledikleri için teşekkür ederiz. Aynı zamanda Club Megasaray’a e Megasaray Tenis Akademisi’ne bu organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok teşekkür ederiz” dedi.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, turnuvaların Antalya’da düzenlenmesiyle duyduğu mutluluğu dile getirirken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise “Güzel anılarla ülkenize döndüğünüz dostluk, kardeşlik ve barışın kazandığı bir turnuva diliyorum” dedi.