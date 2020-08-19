İzmir, Konya ve Eskişehir’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı.

KONYA’DA 65 YAŞ VE DÜĞÜN KARARI *

Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanların pazar yeri, alışveriş merkezi ile piknik alanı gibi kalabalık ortamlarda bulunmamalarına ve toplu taşıma araçlarını kullanmamalarına karar verildi.

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilme uygulamasına devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın; pazar yeri, alışveriş merkezi, piknik gibi alanlarında bulunmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmamaları kararlaştırıldı. 21 Ağustos’tan itibaren salon, sokak, köy ve kır düğünü gibi organizasyonların en fazla 50 kişilik ve nikah merasimi şeklinde düzenlenmesine, bu etkinliklerde mutlaka maske-mesafe-hijyen kurallarına uyumun sağlanmasına, ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve 16 yaş altı vatandaşlarımızın (birinci derece yakını olanlar hariç) bu merasimlere katılmamasına karar verildi.”

Bu merasimlerin aynı gün içerisinde olacak şekilde saat 22.00’a kadar sonlandırılması ve en fazla 2 saat içerisinde bitirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kentte faaliyet gösteren kamu/özel tüm kurum ve kuruluşlarda öğünler dışında çay, kahve, kahvaltı gibi organizasyonların yapılmamasına ve fazla personel çalışan yerlerde imkan ölçüsünde öğle yemeklerinin birden fazla mekanda yenmesini sağlayacak uygulamalar yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda ve benzeri yerlerde yüz yüze taziye yapılmasının da kısıtlandığı kaydedildi.

İZMİR’DE 65 YAŞ ÜSTÜ KARARI *

İzmir’de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik tedbirler şöyle sıralandı:

“Kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerini kullanmaları, alışverişlerini kalabalığın yoğunlaşmadığı sabah 10.00-12.00 saatleri arasında yapmalarına,

düğün törenlerine gelin ve damadın anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi birinci derece yakını olan 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmasına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamasına,

taziye ziyaretlerine vefat edenin anne, baba, büyükanne, büyükbaba gibi birinci derece yakınlarının sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek katılmalarına, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri kişilerin katılmamalarına,

asker uğurlama törenlerine katılmamalarına,

mesai saatleri nedeniyle toplu taşıma araçlarında oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için toplu taşıma araçlarını 10.00-16.00 saatleri arasında kullanmalarına oy birliğiyle karar verildi.”

ESKİŞEHİR’DE 65 YAŞ ÜSTÜ KARARI *

Eskişehir’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşların toplu taşımadan ücretsiz faydalanmasını sağlayan serbest kartlarının kullanım saatlerinde düzenleme yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 17 Ağustos’ta 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği konusunda tavsiye kararı aldı.

Bu sebeple 20 Ağustos itibarıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kartları 10.00 -17.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık, bu saat aralıkları dışında ise kullanıma kapalı olacak.

Öte yandan 65 yaş ve üstü vatandaşlar belirlenen saatler dışında evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.