Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazanarak 2.023,29 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 1,16 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,73 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,95, sanayi endeksi yüzde 2,29, hizmetler endeksi yüzde 1,52 ve teknoloji endeksi yüzde 2,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 45,15 puan ve yüzde 2,02 yükselişle 2.282,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 83’ü prim yaptı, 15’i geriledi. Kardemir (D), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne dikkati çekti.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak istihdam raporu, Almanya’da dış ticaret dengesi, Japonya’da işsizlik oranı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

– Altının onsu 1.928,30 dolar​​​​​​​

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.928,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 kazançla 881 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 14,1021 lira, satışta 14,1586 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 14,0288 lira, satışta 14,0850 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,83’ten, bileşik getirisi de yüzde 23,82’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1073 sterlin/dolar paritesi 1,3355, dolar/yen paritesi de 115,58 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,03 artarak 113,15 dolardan işlem görüyor.