Fiyatı göz önüne alındığında, Cadillac’ın onu “ultra lüks” bir amiral gemisi modeli olarak görmesi şaşırtıcı değil. Şu an için çoğu teknik özellik hakkında sessiz kalınsa da marka, el yapımı sedan için bazı ilgi çekici detayları açıkladı.