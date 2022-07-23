General Motors’un lüks markası Cadillac, yalnızca elektrikli hale geliyor. Planının önemli bir parçası, yakın gelecekte piyasaya sürülecek üst düzey bir amiral gemisi olan Celestiq. Lüks otomobil üreticisi, modelin konsept aracını tanıttı…
Fiyatı göz önüne alındığında, Cadillac’ın onu “ultra lüks” bir amiral gemisi modeli olarak görmesi şaşırtıcı değil. Şu an için çoğu teknik özellik hakkında sessiz kalınsa da marka, el yapımı sedan için bazı ilgi çekici detayları açıkladı.
Celestiq, el yapımı malzemeler, dört tekerlekten çekiş ve GM’nin yeni nesil sürücü destek sistemi Ultra Cruise’a sahip olacak. Ayrıca GM’nin Ultium güç aktarma teknolojisi ile güçlendirilecek.
İç mekanın, sürücüler ve yolcular için kişiselleştirilebilir bir deneyim sunduğu söyleniyor.
Cadillac, uzun, şık otomobilin orta çağ tasarımından ilham aldığını belirtiyor.
Cadillac araçtan yılda sadece 500 adet üretmeyi planlıyor.
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