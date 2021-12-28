Bu yıl altıncısı gerçekleşen ‘40 Yaş Altı 40 CEO’ araştırmasında yer alan ve 56,5 milyar TL’lik ciroya yön veren genç liderler Ekonomist ve Capital dergilerinin düzenlediği çevrimiçi törenle ödüllerini aldı.

İş dünyasında kuralların neredeyse yeniden yazıldığı pandemi süreci, teknolojiye daha çabuk adapte olan genç yöneticileri de ön plana çıkardı. Ekonomist dergisinin ‘40 yaş altı 40 CEO’ araştırması bu süreçte yönetimde gençlik rüzgarının güçlendiğini ortaya koyuyor. Bu yıl altıncısı hazırlanan ‘40 Yaş Altı 40 CEO’ araştırmasında yer alan üst düzey yöneticiler, çevrimiçi düzenlenen bir törenle ödüllerini aldı.

Yaklaşık 56,5 milyar TL’lik ciroya yön veren ve 67 bin 377 kişiye liderlik yapan genç yöneticileri buluşturan ödül töreni Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Doğan Dış Ticaret Genel Müdürü Haşim Işık’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Doğan Dış Ticaret ve TRUMP Towers’ın co-sponsor, Atasay Kuyumculuk, Çağdaş Holding, Karaca Group ve Mopak’ın destek sponsoru olduğu tören önemli bir oturuma ev sahipliği yaptı.

Ekonomist Dergisi Editörü Sibel Atik’in moderatörlüğünü yaptığı ‘Genç Liderlik’ oturumunda Karaca CEO’su Fatih Karaca, Hassan Elektrik CEO’su Hasan Kaytan, Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO’su İlker Sözdinler ve Memişoğlu Tarım Genel Müdürü Veysel Memiş 2022 beklentilerini ve genç liderlere tavsiyelerini paylaştı.

YÜZDE 50 BÜYÜDÜ

Pandemi gölgesinde geçen 2021 yılında hammadde ve tedarik sıkıntısının öne çıktığını söyleyen Karaca Group CEO’su Fatih Karaca, stoktaki derinliğin öneminin arttığını belirtti. 2021 yılında dijitalleşmeye yönelik yatırımları artırdıklarını söyleyen Karaca, “2021 mayıs ayında ilk lansmanını yaptığımız uygulamamıza altı ayda 1.5 milyonun üzerinde indirildi” dedi.

Diğer taraftan yurtdışında büyümeye devam ettiklerini belirten Karaca, Almanya’da yeni bir lojistik merkezi kurduklarına dikkat çekti. Bu sayede şirketin bölgede e-ticaret cirosu yüzde 70’lere ulaştı. İngiltere pazarına giren şirket, 2022’de bu pazarda derinleşmeyi planlıyor. Karaca Group, 2021’de TL bazında yüzde 50, dolar bazında yüzde 10-15 arasında büyüdü.

Yeni dönemde değişen iş dinamiklerini yönetmenin önemine dikkat çeken Karaca, “Yeni departmanlar geliyor, bunları doğru yönetmek gerekiyor. Şirketin çalışma yönetimi de değişiyor. Eskiden dikeyken şimdi yatay çalışıyoruz. Bu büyük bir kültür değişimi. İş yapma modelini değiştirirken kültürün de değişmesi gerekiyor” dedi. Dünya çok hızlı değişirken şirketlerin de hızlı karar alması gerektiğini belirten Karaca sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu kadar değişken bir dünyada sakin de olmayı da bilmeliyiz. Çünkü bu tür dönemlerde yanlış alınan kararlar emekleri götürebilir.”

HEDEF ÜRETİM VE İHRACAT

Hassan Elektrik CEO’su Hasan Kaytan, 2021’de dış ticarete yöneldiklerini söyledi. İhracat pazarlarını artırdıklarını belirten Kaytan sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu dönemde özellikle ürün stoğuna yatırım yapan, çeşitliği artıran, durmayan firmalar kazandı. 2021 yılını biz de iyi kapatıyoruz. Piyasanın düzelmesini beklemeye gerek yok çünkü piyasayı biz düzeltiyoruz.” Beş yıldır satış operasyonlarını online platformdan yönettiklerini belirten Kaytan, bu yatırımların pandemide çok işlerine yaradığını söyledi. Yılı TL bazında yüzde 100’e yakın büyümeyle kapatan Hassan Elektrik, 2022 yılında dış pazarlara önem verecek. “Döviz kurlarında yaşanan stabiliteyle beraber istihdam ve işimiz artacak. Bizim derdimiz ithal ikame olmadan üretim ve ihracat yapmak. 2022 yılında ürettiğimiz ürünleri dış pazarlara sunma gayretinde olacağız” diyen Kaytan, 2022’nin tüm ülke için yükselme yılı olmasını hayal ettiklerini belirtti. Genç liderlere önerilerde bulunan Kaytan sözlerine şu şekilde devam etti: “Bir şirket yöneticisinin en iyi bilmesi gereken konuların başında finans geliyor. İmkanları varsa bunu öğrenmek için okusunlar veya imkanları olmazsa kurslara katılsınlar veya yanlarına piyasadan iyi bir finansçı alsınlar. Çok iyi yazılım, elektrik mühendisleri var işlerini iyi yapıyorlar ama finansı iyi bilmedikleri ve parayı yönetemedikleri için sonu hüsran oluyor.”

YURTDIŞINDA AÇILDI

Son iki senedir yüzde 300 büyüyen Birleşik Ödeme Hizmetleri’nin CEO’su İlker Sözdinler, Türkiye’de 16 milyar TL’lik işlem hacmi ve 10 milyon kullanıcıya dokunduklarını belirtti. Uluslararası para transferlerinde önemli adım attıklarını kart ve cüzden projelerinde çok hızlı büyüklerini belirten Sözdinler, “2021 yurtdışı açılımda önemli atılım yaptık. Bölgesel fintech şirketi olma hedefi doğrultusunda Azeybaycan ve Romanya ofislerimizi açtık” dedi. Genç yönetici, sene başında Oyak Yatırım’dan aldıkları yatırımın önemine dikkat çekti. Şirketin 2022 hedefi yüzde 300 büyümek. 2022’de 20 milyar TL’lik işlem hacmini, 60 milyar TL’ye çıkartmak istediklerini söyleyen Sözdinler, 10 ülkeye daha açılacaklarını vurguladı.

Dijitalleşmenin yönetim anlayışına etkisini anlatan Sözdinler, “Bu sene 100’den fazla kişi ekibimize eklendi ve ofisi görmediler. Şirket kültürünü çalışanlara aşılamak en çok zorlandığımız konu oldu. Ekibin motivasyonunu yukarıda tutma konusunda çalıştık. Açık iletişim kuruyoruz” dedi. Yeni nesil yönetimde adaptasyon ve çevikliğin önemine dikkat çeken Sözdinler, yöneticilerin her türlü senaryoya hazır olmaları gerektiğini belirtti.

135 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Gıda sektörünü 2021’de pandeminin yanı sıra küresel ısınma olumsuz etkiledi. Bakliyat ve hububatta kuraklık nedeniyle üretimde sorun olduğunu söyleyen Memişoğlu Tarım Genel Müdürü Veysel Memiş, “Bu da fiyat artışlarına neden oldu. Lojistik maliyetlerin de fiyatlara yansıması oldu. Kur artışının da etkisiyle bir çok ürünün fiyatı raflarda yükseldi” diye konuştu. Memişoğlu Tarım, bu yıl yüzde 45 büyüdü. Pandemide sağlıklı gıda takviyesine ve restoranların kapanmasıyla ev tüketimine talebin arttığını belirten Memiş, “Bu süreçte satışlarımız yüzde 50 arttı. Bu iki yıllık süreçte biz de kapasite artırdık” dedi. Şirket, 2021’de 135 milyon liralık yatırım yaptı. Kırmızı mercimek ve bulgur üretim kapasiteleri artırıldı. Nohut ve fasulyede yeni bir üretim hattı kuruldu. Lojistikteki sorunlardan dolayı depoculuk firması kuran şirket, Tat markalı ürünleriyle Türkiye satışlarının yanı sıra 82 ülkeye ihracat yapıyor. Memiş, üretiminn yarısını iç piyasaya yarısını yurtdışına endekslemeye çalıştıklarını belirtiyor. Şirketin dokuz fabrikada günlük 4 bin ton üretimi var. Veysel Memiş, “2022 yılında kur düzeni çok önemli. Dier taraftan mevsimsel gelişmeler çok önemli. Bu sene ekim alanlarında sıkıntı yok. Tarıma ilgi artıyor. Eğer şartlar yolunda giderse 2022 yılı için güzel bir hasat bekliyoruz” dedi.