Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu, ‘yeni normal’ sürecinde 65 yaş üstü ve 18 yaş altı ile ilgili alınan kararları açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLECEK?

65 yaş üstü için kısıtlama bitiyor mu? 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkabilecek soruları yanıt buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi.

18 YAŞ ALTI İLE İLGİLİ KISITLAMA BİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaş altı ile ilgili “18 yaş altı ile ilgili kısıtlama, küçüklerin ebeveynlerinin refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır” açıklaması yaptı.

Alınan diğer kararlar şöyle:

“Lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 24.00’e uzatılmıştır.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir.

Nikah salonları 15 Haziran’dan, düğün salonları ise 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı