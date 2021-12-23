ABD Ordusu, mevcut tüm koronavirüs varyantlarını hedef alacağını umduğu bir aşı üzerinde çalışıyor.

ABD Ordusu Walter Reed Ordu Araştırma Enstitüsü’nden Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, SpFN (Spike Ferritin Nanoparticle) olarak adlandırılan aşının erken insan deneme sonuçlarının “bu ay” duyurulması bekleniyor .

Aşının Koronavirüsün ötesinde gelecekteki pandemilere ve diğer koronavirüslere karşı korunmaya da yardımcı olması hedefleniyor.

Dış basına göre aşı, “kendiliğinden birleşen protein nanoparçacığı” adı verilen yeni bir platformda tasarlandı.

Defence One’a göre, bağışıklık sistemini tetiklemek için mRNA kullanan mevcut aşıların çoğundan farklı olarak tüm varyantlara karşı çalışabilecek bir molekül enjekte edilecek.

Açıklamada ilk sonuçların umut verici olduğu ve insan sonuçlarının yakında geleceği belirtiliyor.

Aşı testlerde 28 gün arayla verilen iki doz ayrıca Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarına karşı güçlü bağışıklık tepkilerini tetikledi.