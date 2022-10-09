Forbes Eylül ayında ABD’deki en zengin insanların yer aldığı Forbes 400 listesini yayınladı. Forbes’un listesine göre Elon Musk, Larry Page ve Abigail Johnson gibi insanların tek ortak noktası zengin olmaları değil. Çünkü listedeki zenginlerin birçoğu ABD’de sadece birkaç okuldan mezun oldu.

Forbes’a göre, Forbes 400 üyelerinin dörtte biri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sadece 11 okuldan birinde eğitim aldı.

ZİRVEDE PENNSYLVANIA ÜNİVERSİTESİ VAR

Forbes’in en zengin Amerikalılar sıralamasında en fazla lisans mezununa sahip okul Pennsylvania Üniversitesi. UPenn’in en dikkate değer mezunları arasında Elon Musk ve eski ABD Başkanı Donald Trump da var.

Harvard ve Yale, her biri en zengin Amerikalılar listesinden 11 mezunla ikinci sırada yer aldı.

En zenginlerin mezun olduğu okullar şöyle: