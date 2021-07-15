Yurtdışında istediği rahatlıkta çorapları bulamayınca Türkiye’de abonelik sistemiyle Goia Socks’u kuran Emre Baykal, girişimini büyütüyor. Yeni bir markayı daha getireceklerini söyleyen Baykal, ”De Millus’u Türk tüketicileriyle tanıştıracağız” diyor.

Türkiye, Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci çorap üreticisi. Dünyada ise çorap pazarı 44 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı ve 2022’de bu rakamın 46 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Bu kadar büyük bir pazarın içinde abonelik sistemiyle bir çorap markası yaratan Emre Baykal, 2020 yılının sonlarına doğru Goia Socks’u kurdu.

Markanın ana fikri Emre Baykal’ın istediği kalitede, tarzda ve fiyat aralığında bir çorap bulamamasından ve ABD’de yaygın olarak kullanılan, abonelik sistemiyle ürün gönderimini tanımasıyla başladı.

Değişik aksesuarlar kullanmayı seven bir tüketici olarak farklı markaların çoraplarını deneyen Baykal, istediği rahatlıkta ürünler bulamadı.

Buradan yola çıkarak, hem bugüne kadar edindiği pazarlama bilgisini hem de dünyanın farklı ülkelerini gezdikçe edindiği vizyonunu Goia Socks’u hayata geçirerek kullanmaya karar verdi.

PERAKENDE SATIŞI DA VAR

Goia Socks özel çorap kulübüne üye olanlara her ay iki çift ürünü o ayın özgün tasarımıyla, istenirse özel paketleri içerisinde teslim ediliyor. Kulüp üyeleri özel fiyatlardan yararlanabiliyor. Abonelik aynı zamanda bir hediye seçeneği olarak da kullanılıyor.

Bunun yanı sıra abone olmak istemeyip ürünleri denemek isteyen müşterileri de düşünerek perakende ürün satışlarını kullanıma açtıklarını söyleyen Baykal, “İnternet sitemizden ve Trendyol, Hepsiburada ve Amazon gibi online sitelerden ürünü tek olarak alıp deneme şansı da mevcut” diyor.

YENİ MARKA GETİRECEK

Dört tip abonelik seçeneği mevcut. Her abonelikte her ay iki çift ürüne sahip oluyorsunuz. Aydan aya abonelikler 89 TL, üç aylık abonelik 226 TL, altı aylık abonelik 399 TL ve yıllık abonelik 747 TL olarak ifade ediliyor.

2021 sonu hedeflerinin Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarlarına girmek olduğunu ifade eden Baykal, şöyle konuşuyor:

“Bunun ardından, İtalya, Hollanda ve Kuzey Amerika diğer hedef pazarlarımız. 2021’in ilk yarısı pande-miden ötürü yavaş geçti. Fakat yıl sonuna doğru 250 bin dolar ciro hedefliyoruz.

2022’de bu rakamı ikiye katlamak istiyoruz. Global bir marka olmak istiyoruz. Türkiye ve Körfez Arap ülkelerinin temsilciliğini aldığımız Brezilya’nın önde gelen kadın iç çamaşırı markası De Millus’u çok yakın zamanda Türk tüketicileriyle tanıştıracağız.”