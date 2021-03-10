Akkuyu Nükleer A.Ş ile Sovcombank, 300 milyon dolarlık kredi için anlaşma imzaladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş, Sovcombank ile Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaatı projesinin finansmanı için 100 milyon dolar ve 200 milyon dolar tutarında iki aşamalı kredi için anlaşma imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, iki aşamalı olarak alınacak kredi 7 yıl vadeli olacak.

Açıklamada, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması durumunda, şirketin kredilerde faiz indiriminden de yararlanabileceği belirtildi ancak faiz oranına ilişkin bilgi verilmedi.