Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Milli enerji altyapımıza nükleer gücü de dahil etme kararı, enerji tedarik güvenliği yönünde attığımız stratejik bir adımdır.” dedi.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

“Hedefimiz, enerji üretirken sıfır emisyonla çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemektir. Kurulu gücümüz içerisindeki yerli ve yenilenebilir enerjinin payı yüzde 63,7 seviyesine ulaştı. Karadeniz’deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz, bağımsız enerji, güçlü Türkiye kararlılığımızın en önemli adımlarından biri oldu. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türkiye’yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’mizi en ileri düzeyde güvenlik sistemleriyle donatıyor, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz. Akkuyu NGS, yıllık 35 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacaktır. Sağlık altyapımız sayesinde oluşturduğumuz engelsiz ve güvenli turizm anlayışıyla bu sene de Rus misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Eğitilen gençlerimiz nükleer güç santralimizin tüm süreçlerinde görev alacak. Böylece Türkiye’nin nükleer enerjide beyin takımı oluşacak.”

Putin: Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin de, “Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Akkuyu NGS projesinin gerçekleştirilmesi Türkiye’nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek” diye konuştu.

Bakan Dönmez: Akkuyu Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, “Bugün üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. İnşallah seneye de dördüncü ve son reaktörün temelini birlikte atarız. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak. Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına tüm Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.” dedi.