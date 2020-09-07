Aklease, KOBİ’lerin pandemi dönemdeki kısa vadeli ihtiyaçlarından orta ve uzun vadeli yatırımlarını desteklemeye kadar olan geniş yelpazede kullanmak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) üç yıl vadeli 40 milyon Euro’luk kaynak sağladı.

Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, KOBİ’lerin Türkiye’nin geleceğinde ve kalkınmasında büyük öneme sahip olduğunu, bu zorlu dönemde de KOBİ’leri doğru finansal çözümlerle desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Düz, şöyle devam etti: “Leasing’in avantajlarını doğru finansal modellemelerle müşterilerimize sunarak yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlama amacıyla çalışıyoruz.

EBRD’den sağladığımız bu yeni kaynakla pandeminin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz finansal etkilerini azaltmayı hedefliyoruz.”