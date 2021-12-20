AKOM’dan İstanbul için kar yağış uyarısı geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İstanbul’da kar yağışının etkili olacağı saati açıkladı.

Ongun’un açıklaması şöyle:

“AKOM’a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00’den itibaren İstanbul’da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız”