Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, “Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor” dedi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, “Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor.” dedi.
Almanya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını da Rus uçaklarına kapatacak.
- Scholz, ‘bir dönüm noktası’ dedi, Almanya politika değişikliğine gidiyor
- Hollanda, Ukrayna’ya 200 Stinger göndermeye hazırlanıyor
- ABD’nin Ukrayna’ya 350 milyon dolarlık yardımı neleri kapsıyor?
Bir cevap yazın