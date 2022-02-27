Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, “Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor” dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar avroluk ek bir fon ayıracaklarını açıkladı. Scholz, “Putin bir Rus imparatorluğu kurmak istiyor.” dedi.

Almanya, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını da Rus uçaklarına kapatacak.