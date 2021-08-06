Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya’nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kutluyorum.”
ANTALYA MANAVGAT VE GÜNDOĞMUŞ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları’nı yürekten kutluyorum.
— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 6, 2021
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