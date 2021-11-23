Apple internet sitesi üzerinden iPhone’ların yanısıra, Mac, iPad, Apple Watch gibi diğer ürünlerin Türkiye’deki satışlarını geçici olarak durdurdu. Şirketten resmi bir açıklama gelmese de bu durumun Türkiye’de yaşanan kur artışlarına bağlı olduğu ve fiyat güncellemesi yapılacağı tahmin ediliyor.

Saat 21.40 itibarı ile, Apple sitesinden almak istediğiniz herhangi bir ürün için, örneğin iPhone veya iPad ve hatta iPods için seçim yaptığınızda, “şu anda mevcut değil” ibaresi ile karşılaşılıyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre ise bugün artan dolar kuru Apple’ın iPhone fiyatlarına da bir ilki yaşatmıştı. Çünkü bir süre için Apple’ın bazı ürünleri Türkiye’de, ABD’den daha ucuz hale gelmişti.

Haberde şu ifadeler yer almıştı: “Apple’ın Türkiye’deki tavsiye edilen fiyatları 10 bin 999 TL ile 22 bin 999 TL arasında değişen iPhone 13 modellerinin ABD’deki satış fiyatları 699 dolar ile 1599 dolar arasında değişiyor. Dolar kuru 13 TL seviyesine çıkınca, yurtdışından iPhone alıp, Türkiye’de kayıt altına alınarak kullanmak, söz konusu telefonu Türkiye’den almaktan yüzde 17’ye varan oranda daha pahalıya mal oluyor. ABD’de 1999 dolardan başlayan fiyatlarla satılan 14 inçlik yeni MacBook Pro’nun, Türkiye’deki resmi satış fiyatı 23 bin 499 TL. Dolar bazında bakıldığında Türkiye’deki bu rakam yaklaşık 1800 dolar seviyesinde.16 inçlik yeni MacBook Pro’nun ABD’de 2499 dolar ile 3499 dolar arasında değişen satış fiyatı ise Türkiye’de 28 bin 999 TL’den başlayıp, 39 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor. Ancak yine 13 TL’lik kur üzerinden Türkiye’deki bu satış fiyatları 2230 dolar ile 3077 dolar arasında değişiyor.

Kur nedeniyle baskı yaşayan Apple’ın iPhone başta olmak üzere Türkiye’deki satışa sunduğu ürünlerin fiyatlarını da yakın zamanda yukarı yönlü olarak güncellemesi bekleniyor.