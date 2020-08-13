‘Artırılmış ve sanal gerçeklik’ uygulamaları eğlence olmaktan çıkıp markalar için itibar ve satış artırma formülüne dönüştü. Bu uygulamanın örneklerine otomobilden gıdaya, perakendeden turizme birçok sektörde faaliyet gösteren markalarda rastlamak mümkün.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Katılım sağla; deneyim yaşat; ilham ver… Bu, son günlerde birçok markanın mottosu olmuş durumda. Mesela tüm yıl boyunca beklediğiniz tatilde, konaklayacağınız otelde nasıl bir deneyim yaşayacağınızı merak ediyorsunuz.

Ya da bin bir zahmet satın aldığınız otomobil için ‘Keşke bir fırsat olsa da kısıtlı test sürüşlerinden daha çok yaşama fırsatım olsa’ diye geçiriyorsunuz içinizden.

Başka bir şehirden ev satın alacaksınız ama her seferinde uçağa binip evleri tek tek inceleme şansınız yok! Yüzünüze en çok yakışacak saç modelini saçınızı kestirmeden önce görebilmeyi diliyorsunuz.

İşte pazarlamanın yeni çocukları ‘artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik’, nam-ı diğer AR ve VR uygulamaları, tam da tüketicilerin bu ihtiyaçları sonucunda adeta yükselişe geçti.

PAZARLAMADA YENİ TREND *

Markaların globalleştiği ve dijital pazarlamanın geleneksel reklamlarla yarıştığı yeni dünya düzeninde, sanal gerçeklik uygulamaları birbirinden farklı yüzlerce sektörde yeni trend olarak kaşımıza çıkıyor.

Başlarda oyun ve eğlence sektöründe sıkça rastladığımız bu uygulamalar artık gayrimenkulden turizme, otomobilden perakendeye, gıdadan teknolojiye, farklı sektörlerden markaların yeni gözdesi. Bu uygulamalarla tüketicilere gerçeğe yakın dijital bir deneyim sunan markalar, bir taraftan prestijlerini artırırken diğer taraftan da satışlarını katlıyor.

Ortaya çıkan pazar ise göz kamaştırıcı. IDC’nin açıkladığı verilere göre, AR ve VR pazarının toplam büyüklüğü 2022 yılına kadar yaklaşık 33 milyar dolara ulaşacak.

Asıl patlamanın ise 2025 yılında yaşanması bekleniyor. Farklı sektörlerin de kullanmaya başlayacağı bu uygulamaların oluşturacağı pazar büyüklüğünün 2025 yılında 80 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

MÜŞTERİ DENEYİMİ *

Yıldız Entegre, Türkiye’de bu alana yatırım yapan markalardan biri. Dekorasyonda artırılmış gerçeklik dönemini başlatan şirket, ülkemizde parke seçiminde müşterilerine ‘Çek, Seç, Uygula!’ teknolojisini sunuyor.

Uygulama, zemin üzerindeki mobilya ve halı gibi nesneleri ve kot farklarını da algılayarak tüketicilere hayallerindeki tasarımı mekanlarına hatasız uygulama fırsatı sağlarken, parke değişim sürecindeki tüm belirsizlikler ortadan kalkıyor.

Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, son dönemde dijital dönüşüm süreçlerine çok büyük yatırım yaptıklarının altını çiziyor.

Şahin, “İnovasyonu temel alan yaklaşımımızla bir yandan üretim süreçlerimizi geliştirirken bir yandan da pazarlama alanında müşteri deneyimini güçlendirecek adımlar atıyoruz” diyor.

Daha önce Ikea gibi global firmalarda görmeye alışkın olduğumuz dekorasyonda AR ve VR uygulamalarına önümüzdeki dönemde daha çok rastlayacağımıza ise şüphe yok gibi görünüyor.