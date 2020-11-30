Aile yadigarı dükkanın kapılarının sabahın ilk ışıklarıyla açan baba ile oğlu, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen Tarsus kebabını yapıyor.

İş yerinin babasının ardından ağabeyine şimdi de kendisine kaldığını ifade eden Doğaroğlu, “ Şu anda dükkanın başında oğlum var, 3 yıldır burada çalışıyor. Allah kısmet ederse torunuma da bu mesleği öğreteceğim. Geleneğimizin bu şekilde devam etmesini istiyorum. ” diye konuştu.

Kebabın geleneksel tarifini hiç değiştirmediklerinin altını çizen Doğaroğlu, kaliteden ödün vermeden müşterilerine en lezzetli kebabı sunmak için gayret gösterdiklerini kaydetti. Yusuf Doğaroğlu’nun oğlu Saygın Doğaroğlu da 2 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra ailesinin yanında öğrendiği kebapçılık mesleğine geri döndüğünü anlattı.

Doğaroğlu, “Hem geleneği hem de mesleği devam ettirmek için sevdiğim işe geri döndüm. Bir işi yapıyorsanız layığıyla yapmanız gerekir. Layığıyla yapmadığınız müddetçe o iş ne size, ne de karşınızdakine herhangi bir fayda sağlamayacaktır. O yüzden mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum.” dedi.

Çalışanlardan Ali Turaç da çırak olarak girdiği kebapçı dükkanında 31 yıldır çalıştığını ve aile gibi olduklarını dile getirdi.