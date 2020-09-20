Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, yatırım çekmek üzere Asya ve Uzakdoğu ülkelerine yoğunlaşacaklarını söylüyor.

Japonya, Çin ve Güney Kore’de önemli adımlar attıklarını belirten Dağlıoğlu, “Asya’ya Türkiye’yi yeniden anlatmamız gerekiyor” diyor.

Türkiye, 2019 yılında 1 trilyon dolar olarak gerçekleşen küresel yatırımlardan yüzde 1 civarında pay aldı.

Son yıllarda düşüş ivmesi içinde olan Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımların tekrar canlandırılması için gerek özel sektörün çatı kuruluşları gerekse kamu organları önemli çalışmalar yürütüyor.

Bu hummalı çalışmalar içinde olan kurumların başında ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi geliyor.

Türkiye’nin pandemi sonrası kartların yeniden karıldığı küresel ticarette nasıl konumlanacağını, yeni dönemin gözde sektörlerini ve pazarlarını Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.