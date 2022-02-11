Avrupa Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) Avrupa’nın 5 büyük liginde (Almanya, Fransa, İngiltere, Fransa ve İtalya’da) futbol kulüplerinin 2012-13 sezonundan itibaren yaptığı transfer harcamalarını derledi.

TRANSFERİN EN KARLI TAKIMI

Rakamlara göre 10 yılda transferden en çok kar yapan takım Fransız ekibi LOSC Lille… Transfere bu süreçte 319 milyon euro harcayan Lille 668 milyon euro da transfer geliri elde etti. Lille 10 yılda 349 milyon euroluk artık bakiyede ilk sırada yer alıyor.

Lille’i Lyon (247 milyon euro), Cenova (200 milyon euro), Udinese (172 milyon euro) ve Atalanta (162 milyon euro) takip ediyor.

EN ÇOK ZARAR EDEN TAKIM

Transferde son 10 yılda en fazla zarar eden takım Manchester United. Son 10 yılda transfere 1 milyar 545 milyon euro harcayan Manchester United buna karşılık transferlerden 470 milyon euro gelir elde edebildi. Kulübün zararı 1 milyar 75 milyon euro.

Manchester United’i bu alanda Manchester City ve Paris St. Germain takip ediyor.

Net transfer harcaması açısından en olumsuz tabloya sahip 20 takımın 14’ü de İngiliz takımları. Toplamda 98 kulüpten 52’si pozitif net harcamaya sahip. Ancak bu oran Premier Lig takımları için 20 üzerinden bir (Brentford).

EN ÇOK TRANSFER GELİRİ ELDE EDEN TAKIMLAR

En çok transfer geliri elde eden takımlarda ilk 5 ise Chelsea, Monako, Atletico Madrid, Real Madrid ve Juventus geliyor. Ancak bu 5 takımdan artı bakiyede olan sadece Monako.

TRANSFERE EN ÇOK PARA HARCAYAN TAKIMLAR

Transfere en çok para harcayan 5 takım ise şöyle sıralanıyor: Manchester City, Barcelona, Chelsea, Manchester United ve Juventus.. Bu 5 takımda transfer açısından gelin-gider olarak bakıldığında eksi bakiyede görünüyor.