Kadın girişimci Ezgi Nur Aydın Hacıevliyagil tarafından kurulan Gourmet Ladies, ev tüketimi odaklı lokal bir marka. Marka, 2021’de Avrupa’da doğal ürünler satan mağazalarda yer almayı hedefliyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

KOSGEB kadın girişimci desteğinden faydalanan ve aynı zamanda bir İTÜ Çekirdek girişimi olan Gourmet Ladies, Ezgi Nur Aydın Hacıevliyagil tarafından kurulan ev tüketimi odaklı lokal bir marka.

Önceden bir blog hesabı olan Hacıevliyagil’in temel hedefi; dışarıda tüketilen ürünlerin evlerimizde de tüketilebileceğini göstermek.

Gourmet Ladies, pandemi ile birlikte artık yalnızca doğal ve güven duydukları lokal üreticiler ile daha çok ‘kadın ağırlıklı’ olarak ürünlerini ürettiren bir marka haline evril-meyi planlıyor. Gourmet Ladies’de şu an için üç farklı gıda kategorisinde 13 ürün bulunuyor.

Önce kahve kategorisi ile Gourmet Ladies etiketli ürünlerin satışına başlayan Hacıevliyagil, daha sonrasında bitki çayları, fıstık ezmesi ve çeşitli lokal markalar ile iş birlikleri yaptığı ürünleri portföyüne ekledi.

KADIN ÜRETİCİLERE ÖNCELİK

Üreticilerin lokal olmasına dikkat ettiklerini ifade eden Hacıevliyagil, kadın üreticilere öncelik tanıdıklarını söylüyor. Hacıevliyagil, şöyle devam ediyor: “İlerideki hayalim birçok kadın üreticiyi bir araya toplayarak kendi ürünlerimi bu ülkenin topraklarında yetiştirmek ve kadın istihdamı sağlamak.

Şu anda da iş birliği içinde olduğumuz dört kadın üretici var ve bu sayıyı yıl sonuna kadar 10’a çıkarmak 2021 hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Kahve haricinde iş birliği yaptığımız ürünler arasında fıstık ezmesi ve bitki çayları bulunuyor. Üreticilerimizin de yerel olması bizim için çok kıymetli. Bu topraklarda yetişen ürünler ile üretim sağlamaya çaba sarf ediyorum.”

MENA BÖLGESİ’NE SATIŞ YAPIYOR

Yurtdışı satışlarına online mikro ihracat ile başlayan şirket, şu anda MENA bölgesine satış yapıyor. Hacıevliyagil, bu yıl Avrupa’da online ve offline doğal ürünler satan mağazalarda yer almayı hedeflediklerini belirtiyor.

Özellikle pandemi döneminde evde tüketimin ve online alışverişe talebin artmasıyla birlikte tüketicilerin daha fazla araştırmaya başladığını söyleyen Hacıevliyagil, “Küçük şirketler arasında krizi fırsata çevirebilenler, bu dönem içerisinde gelişmeye devam etti çünkü tüketici okur-yazarlığı arttı ve araştırmalar sonucunda yerel üretime yönelim oldu” diyor.

Son dönemlerde çok fazla lokallik, sürdürülebilirlik, atıksız yaşam gibi kavramların duyulmaya başladığını ifade eden Hacıevliyagil, “Bu nedenle özellikle lokalleşme konusunda daha yolun başında olduğumuzu ve bu alanın daha çok gelişeceğini düşünüyorum” diye konuşuyor.

MUTFAKTAN BANYOYA GEÇİŞ

Bu yıl mutfaktan banyoya geçiş sağlayan bir kozmetik serisi çıkarmayı planlayan Gourmet Ladies, özellikle mutfakta tüketmeye alışkın olunan zerdeçal, kombucha çayı gibi çeşitli bitkilerden elde edilen cilt suları için de çalışmalarını sürdürüyor. Bunun dışında sağlıklı atıştırmalıklar ve superfood (İyi gıda) olarak değerlendirilebilecek besin değeri yüksek ürünler içinde AR-GE çalışmaları devam ediyor.