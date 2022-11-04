45 ülkeden 800’ün üzerinde yabancı alıcı Antalya’da düzenlenen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı’nda buluştu. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, “Ayakkabı sektörü yıl sonunda 1,2 milyar dolar ihracat hedefliyor. Avrupa’dan ciddi anlamda talep var. Fuarların ihracata katkısı büyük” dedi. EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir ise “Çin artık ucuz değil. Türkiye ayakkabıda dünyanın önemli tedarikçi ülkelerinin başında geliyor” ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk 10 ayında 1 milyar dolar ihracata imza atan, yıl sonunda ise 1,2 milyar dolar ihracat hedefi koyan ayakkabı sektörü, 45 ülkeden 800’ün üzerinde yabancı alıcının yer aldığı Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı’nda buluştu. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen fuarı 45 ülkeden 800’ün üzerinde yabancı alıcı ziyaret etti.

Fuarda konuşan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca, ayakkabı ihracatındaki ivmeye dikkati çekti. Karaca, “ Bu yılın ilk 10 ayında 317,8 milyon çiftle 1 milyar dolar ihracata imza atan ayakkabı sektörü yılı 1,2 milyar dolar ihracatla kapatmayı hedefliyor. Ayakkabıda 2021’in toplam ihracatını bu yılın ilk 10 ayında yakalamış olduk. Avrupa’dan Türk ayakkabısına çok ciddi talep var. Üretimde ölçek sorunumuzu gidermemiz durumunda ayakkabı ihracatında birkaç yıl içerisinde çok farklı noktalara gelebiliriz. İDMİB olarak Vietnam’a ve Kamboçya’ya bir heyet gönderiyoruz. Üretimde geldikleri noktaları yerinde göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÇİN ARTIK UCUZ DEĞİL”

EKS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir ise, Türkiye’nin ayakkabıda dünyanın önemli üretici ülkelerinin başında geldiğini söyledi. Demir, “Çin artık ucuz değil. Dünya genelinde maliyetlerin attığı bir dönemi yaşıyoruz. Türk ayakkabı sektörü gerek üretim kapasitesi gerekse dünya pazarlarındaki tecrübesi ile rakip ülkelere oranla pozitif anlamda ayrışıyor. Üretimde kapasite sorunu aşıldığı taktirde sektör ihracatı birkaç yıl sonra ikiye katlanabilir” dedi.