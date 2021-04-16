Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ’nin son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlandığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzda talep toplama süreci 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 22 Nisan Perşembe sona erecek.

Pay başına fiyat aralığının 8,50 ila 9,90 Türk lirası olarak belirlendiği ve oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar liralık gelir hedefleniyor. Söz konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şirket olarak gurur ve mutluluk verici bir süreç içerisinde olduklarını belirtti.

Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzının hem şirketleri hem de Türkiye adına çok büyük bir önem taşıdığını kaydeden Küpeli, “Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak bu işlemden, 1 milyar liralık gelir bekliyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji, ülkemiz geneline yayılan 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip olduğu 1020 megavat kurulu güçle, yıllık 3,2 teravatsaat lisanslı üretim kapasitesine sahip. Odağına sadece yenilenebilir kaynakları alan, çevre dostu bir yaklaşımla üretim yapan şirketimizin halka arzı, yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için doğru konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı anlamı taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Küpeli, halka arzın büyüklüğünün ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar lira ile 1,3 milyar lira aralığında, halka açıklık oranının da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacağını belirterek, “Hedefimiz, 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2 bin megavat seviyelerine ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik yüzde 20’lik büyüme oranı, 5 senelik hedefimizin bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu kanıtlıyor. Biz Türkiye’nin geleceğini, yenilenebilir enerjinin geleceği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji üretmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.