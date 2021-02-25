Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin Azra Akın’ın yüzü olduğu “Bağışıklığın Ritmi” adlı iletişim kampanyası, dijital reklamcılığın en etkili değerlendirme ölçeği olarak kabul edilen Youtube Ads Leadeboard’da “2020 Yılının En İyi Performans Gösteren Reklamı” seçildi.

Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, “Tüketiciler her gün markalı veya markasız binlerce içeriğe maruz kalıyor. Amacımız, iş sonucu getiren güçlü bir video içeriği üretmek için diğer içeriklerin arasından sıyrılarak fark edilebilmek, akılda ve kalplerde kalabilmek. Bu kapsamda Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin son reklam filmini, güçlü bir tüketici içgörüsü, yapay zeka teknolojisi ve nöro pazarlama araştırmalarıyla optimize edilen yaratıcı reklam fikri ile hazırladık ve 2020 yılının en iyi reklam filmi seçildik” dedi.

Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin, bağışıklığın önemine ve bebekli ailelerin günlük ritimlerine dikkat çektiği “Bağışıklığın Ritmi” kampanyası, Youtube Ads Leadeboard’da “2020 Yılının En İyi Performans Gösteren Reklamı” seçildi. Türkiye’de en iyi performans gösteren ilk 10 reklamın yer aldığı bu liste, dijital reklamcılığın en etkili değerlendirme ölçeği olarak kabul ediliyor.

Dijital dönüşüm reklamlarda da etkisini gösteriyor

Hikayenin her zaman tüketici içgörüsüyle başladığını belirten Nutricia Türkiye Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, “Hayatın neredeyse her alanında olduğu gibi hızla dijitalleşen dünyada teknolojinin ve datanın katkısıyla video içeriğin geliştirilme şekli de dönüşüyor. Bu amaçla Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin son reklam filmini güçlü bir tüketici içgörüsü, yapay zeka teknolojisi ve nöro pazarlama araştırmalarıyla optimize edilen yaratıcı reklam fikri üçlüsü kombinasyonuyla hazırladık ve 2020 yılının en iyi reklam filmi seçildik” dedi.

“Teknolojinin ve dijital dönüşümün etkisiyle içeriğin kapsamı da dönüşüyor”

Reklamlarda dijital dönüşümün etkisine değinen Aydoğdu, “Pandemi sürecinde gerek kısıtlamalar gerekse kalabalık ortamlarda yaşanan sağlık endişesi nedeniyle ebeveynler, doktorlarıyla daha az görüşmeye başladı. Danone tarafından globalde yapılan bir araştırmaya göre, 0-12 ay bebeği olan ebeveynlerin yüzde 64’ü* 2 doktorlarıyla eskisi gibi sık görüşemiyor. Bu durumun internette araştırma yapma sıklığını artırdığını analiz ettik. Söz gelimi bebek beslenmesi ve tarifleri ile ilgili olarak Google’da yapılan araştırmalar yüzde 106, sütüm yetiyor mu gibi sorular yüzde 57 oranında arttı. Tüketiciler o anki ihtiyaçlarına özel bilgileri, kişiye özel olarak o anda görme ihtiyacında” diye konuştu.

Taleplere karşılık verebilmek ve anne babaların yanında olabilmek için pandemi sonrası tüm platformlarındaki içerikleri kişiselleştirmek üzere aksiyonlar aldıklarını söyleyen Pelin Aydoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aptamil Çocuk Devam Sütleri çatısı altında, ‘Yeni Anne Babaların Yanındayız’ platformumuz ile ilkadimlarim.com web sitemiz, YouTube kanalımız ve diğer İlkadımlarım platformlarımızda ebeveynlerin sorularını bir uzmana sorup yanıt alabilecekleri interaktif videolar üretmeye başladık, video içeriklerimizi merak edilen soruların cevaplarını bulmaya yönelik zenginleştirdik. ‘Covid-19 ile İlgili Genel Bilgiler’den ‘Bebeklerde ve Çocuklarda Koronovirüs’e ve ‘Anne Karnından Korona Geçer mi?’ye kadar annelerin ihtiyacı olan pek çok konuda ilkadimlarim platformlarımıza yeni video içerikleri ekledik. Platformlarımızı ve içeriklerimizi tüketici ihtiyaçlarına yönelik geliştirmek için sürekli olarak çalışıyoruz.”