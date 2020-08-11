Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz’deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve birlik komutanlıklarına telekonferans yöntemiyle bağlanarak bilgi aldı.

Bakan Akar, toplantıda, Doğu Akdeniz’deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini bildirdi. AA