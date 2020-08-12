Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz’de devam eden hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında 2 boyutlu sismik araştırma için denize sismik kablo indirildiğini bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.”
Adım adım Akdeniz. 🇹🇷
Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 🚢🔎
23 Ağustos’a kadar toplam 1.750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer(sismik kablo) Akdeniz’e indi.
Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/Kpp2FP69fN
— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 12, 2020
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