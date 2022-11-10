Bakan Nebati EYT’nin yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı. Buna göre, EYT’nin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor.

TBMM bütçe sunumunda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için hazırlanan düzenlemenin 15 Ocak 2023’te yürürlüğe girmesi için hazırlıkların yapıldığını açıkladı.

Bakan Bilgin’in de çözüm için yıl sonunu işaret ettiği EYT konusunda çalışmalar sürerken, burada yaş mağduriyetini giderecek kapsamlı bir düzenlemenin yapılması bekleniyor.

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