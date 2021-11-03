Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG ile dünya devi FARASİS’in 20 GWh’lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik’te başlayacağını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi’nde son safhaya geldik. 2022’de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız.” dedi.
Bakan Varank, “Çalışan ve Üreten Gençler Programıyla 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek.” diye konuştu.
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